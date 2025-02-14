Алина Змушко стала победительницей первого этапа Кубка России на дистанции 50 м брассом

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Белоруска Алина Змушко в Калининграде стала победительницей первого этапа розыгрыша Кубка России по плаванию 2025 года, сообщает БЕЛТА.

На турнир заявились более 400 спортсменов из России и Беларуси, в том числе победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Нашу страну представляют все лидеры национальной команды за исключением Ильи Шимановича. В утренней программе среды состоялись заплывы в семи дисциплинах, на дистанции 50 м брассом у женщин лучший результат (31,40 сек.) показала Алина Змушко.

На стометровке вольным стилем восьмерку лучших замкнула Анастасия Кулешова, Алеся Акинчиц заняла 27-е место среди 90 участниц. На полтиннике кролем наши Григорий Пекарский и Дмитрий Шульга стали 16-м и 18-м соответственно среди 88 спортсменов, а на дистанции 100 м брассом в двадцатку сильнейших вошли Антон Кнышев (15-й) и Владислав Зайко (19-й).