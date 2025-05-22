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Алина Змушко завоевала золото на 200-метровке брассом на этапе серии Mare Nostrum в Барселоне
Белорусская спортсменка Алина Змушко одержала победу на втором этапе международной плавательной серии Mare Nostrum в Барселоне, сообщает БЕЛТА.
Во второй и заключительный день соревнований в Испании белоруске не было равных на дистанции 200 м брассом. Змушко прошла в финал с лучшим результатом среди 25 участниц, а в решающем заплыве также финишировала первой с секундным запасом над серебряной медалисткой Анной Элендт из Германии. Ранее сегодня Алина замкнула топ-10 на полтиннике брассом, а накануне стала обладательницей бронзовой награды на стометровке. На первом этапе серии Mare Nostrum в Монако Змушко завоевала два золота.
Также в четверг, 22 мая, призером турнира в Барселоне стал лидер нашей мужской команды Илья Шиманович. На дистанции 100 м брассом минчанин показал третье время (1 мин. 00,25 сек.), уступив олимпийскому чемпиону в этом виде итальянцу Николо Мартиненги и его соотечественнику Лудовико Виберти. Накануне Шиманович одержал победу на дистанции вдвое короче. После двух этапов турнира в активе Ильи четыре награды: на минувшей неделе в Монако белорус брал золото на дистанциях 50 м и 100 м брассом.
Серия Mare Nostrum 2025 года завершится 24-25 мая во французском Кане-ан-Русийоне.
Фото: НОК