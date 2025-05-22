Алина Змушко завоевала золото на 200-метровке брассом на этапе серии Mare Nostrum в Барселоне

Во второй и заключительный день соревнований в Испании белоруске не было равных на дистанции 200 м брассом. Змушко прошла в финал с лучшим результатом среди 25 участниц, а в решающем заплыве также финишировала первой с секундным запасом над серебряной медалисткой Анной Элендт из Германии. Ранее сегодня Алина замкнула топ-10 на полтиннике брассом, а накануне стала обладательницей бронзовой награды на стометровке. На первом этапе серии Mare Nostrum в Монако Змушко завоевала два золота.