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Андралойть и Жук выиграли золото и серебро на Кубке сильнейших в десятиборье
Два белорусских спортсмена выиграли соревнования в пятиборье на Кубке сильнейших спортсменов по легкой атлетике в Бресте, пишет БЕЛТА.
Десятиборцы соревновались в четырех беговых дисциплинах (100 м, 110 м с барьерами, 400 м и 1500 м), трех прыжковых (длина, высота, шест) и трех метательных (диск, ядро, копье). В сумме за все дисциплины Максим Андралойть набрал 8219 баллов и завоевал золото, вторым стал его соотечественник Виталий Жук (7902). В семиборье у женщин наша Юлия Роут стала обладательницей серебра.
Также 13 июля состоялся забег на 5000 м, в котором белорус Дмитрий Иваненко финишировал вторым, а Павел Небыт - третьим. На дистанции 200 м бронзовую медаль выиграл наш Никита Жигар, Ярослав Климов стал третьим в прыжках в высоту, а Анастасия Дрозд взяла бронзу в тройном прыжке.