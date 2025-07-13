Андралойть и Жук выиграли золото и серебро на Кубке сильнейших в десятиборье

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Два белорусских спортсмена выиграли соревнования в пятиборье на Кубке сильнейших спортсменов по легкой атлетике в Бресте, пишет БЕЛТА.

Десятиборцы соревновались в четырех беговых дисциплинах (100 м, 110 м с барьерами, 400 м и 1500 м), трех прыжковых (длина, высота, шест) и трех метательных (диск, ядро, копье). В сумме за все дисциплины Максим Андралойть набрал 8219 баллов и завоевал золото, вторым стал его соотечественник Виталий Жук (7902). В семиборье у женщин наша Юлия Роут стала обладательницей серебра.