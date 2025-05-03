Андрей Антонов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба "Неман"

В сезоне-2024/25 40-летний Антонов был ассистентом главного тренера "Динамо-Молодечно", этот год стал для специалиста первым в тренерской карьере. Экс-хоккеист является пятикратным чемпионом Беларуси, двукратным обладателем Кубка Салея и победителем Континентального кубка, четырежды признавался лучшим защитником экстралиги. В 2013 году Андрей Игоревич завоевал Кубок Президента в составе клуба из Гродно. Кроме того, на счету Антонова 269 матчей в Континентальной хоккейной лиге, также новый главный тренер "Немана" принимал участие в чемпионатах мира в составе сборной Беларуси.