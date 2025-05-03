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Андрей Антонов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба "Неман"
Белорусский специалист Андрей Антонов назначен на пост главного тренера хоккейного клуба "Неман", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу гродненцев.
В сезоне-2024/25 40-летний Антонов был ассистентом главного тренера "Динамо-Молодечно", этот год стал для специалиста первым в тренерской карьере. Экс-хоккеист является пятикратным чемпионом Беларуси, двукратным обладателем Кубка Салея и победителем Континентального кубка, четырежды признавался лучшим защитником экстралиги. В 2013 году Андрей Игоревич завоевал Кубок Президента в составе клуба из Гродно. Кроме того, на счету Антонова 269 матчей в Континентальной хоккейной лиге, также новый главный тренер "Немана" принимал участие в чемпионатах мира в составе сборной Беларуси.
Предыдущим наставником гродненцев был Евгений Летов, который возглавлял команду на протяжении трех лет. При нем "Неман" стал вице-чемпионом Беларуси в 2023 году. В минувшем сезоне гродненский клуб занял третье место в регулярном чемпионате, а в первом раунде плей-офф Кубка Президента уступил "Динамо-Молодечно" со счетом 2:4 в серии.