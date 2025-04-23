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Андрей Барбашинский рассказал о секретах успеха и воспитания молодого поколения гандболитов
Гандболист, директор Республиканского училища олимпийского резерва Андрей Барбашинский всегда отслеживал то, что происходило в его виде спорта, ведь ему хотелось делать шаги, чтобы куда-то попасть и чего-то добиться.
"Из этого исходит характер, и иногда нужно наступить себе на горло. Теперь родители поднимают такой шум из-за того, что директор пришел и забрал у всех телефоны. И я задаю вопрос: а вы зачем сюда приехали - чтобы тренироваться, получать знания и прославлять Беларусь или чтобы сидеть в гаджетах до двух часов ночи, а в семь утра пойти на тренировку? Так точно ничего не добиться", - поделился мыслями спортсмен.
Он также признался, что родители иногда бывают этим возмущены, однако в таком случае Андрей Барбашинский предлагает им приехать и следить за своим ребенком. "Возмущаетесь? Проблемы нет. Снимайте квартиру, забирайте сами ребенка. Он будет тренироваться, но вы будете его кормить, одевать, отправлять на соревнования. И только потом сидите в телефоне хоть до трех часов ночи, хоть до утра, хоть вообще спать не ложитесь и наслаждайтесь жизнью", - считает директор.
Со слов Андрея Барбашинского стало ясно, что он - крепкий хозяйственник. Именитый спортсмен рассказал, что сейчас все грезят финансами, но так дело никогда не идет. "Ведь сначала нужно показать результат, где-то себя любимого не пожалеть, а даже если очень больно, то перетерпеть. Очень мало сегодня молодых людей, детей, которые способны это сделать", - сказал он.
Чего нельзя сказать о самом Андрее Барбашинском, который когда-то после операции по удалению аппендицита в юношеском возрасте через пару дней отправился на тренировки, а потом и выиграл чемпионат СССР.
Я, не снимая швы, из больницы приходил на тренировки.
Во время игр случалось всякое - попадали спортсмену мячом и по прооперированному животу, а во время нахождения в сборной СССР его и вовсе пришлось зашивать буквально на табуретке.
Андрей Барбашинский:
"В НИИ травматологии меня привезли инкогнито, и там были четыре здоровых доктора в подвале. Сказали, что если будет больно, то можно кричать, так как никто не услышит. Прошел какой-то период, и Спартак Петрович (Спартак Миронович, гандбольный тренер СССР) спросил, почему я на тренировку не прихожу. Но я же не мог дойти, и он мне помог, организовали даже костыли".
И знаменитый гандболист приходил на тренировку на костылях во Дворец спорта в Уручье в Минске, где его усаживали на стул, ставили для него сетку для мячей, чтобы он тренировался ловить.
Как история успеха Андрея Барбашинского вдохновила не одно поколение гандболистов. Почему он каждый год на своей малой Родине проводит юношеский турнир. Каким видит будущее белорусского спорта. Об этом и не только смотрите в фильме "Андрей Барбашинский. Большой и телом, и душой".