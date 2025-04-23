Андрей Барбашинский рассказал о секретах успеха и воспитания молодого поколения гандболитов

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Гандболист, директор Республиканского училища олимпийского резерва Андрей Барбашинский всегда отслеживал то, что происходило в его виде спорта, ведь ему хотелось делать шаги, чтобы куда-то попасть и чего-то добиться.

"Из этого исходит характер, и иногда нужно наступить себе на горло. Теперь родители поднимают такой шум из-за того, что директор пришел и забрал у всех телефоны. И я задаю вопрос: а вы зачем сюда приехали - чтобы тренироваться, получать знания и прославлять Беларусь или чтобы сидеть в гаджетах до двух часов ночи, а в семь утра пойти на тренировку? Так точно ничего не добиться", - поделился мыслями спортсмен.

Он также признался, что родители иногда бывают этим возмущены, однако в таком случае Андрей Барбашинский предлагает им приехать и следить за своим ребенком. "Возмущаетесь? Проблемы нет. Снимайте квартиру, забирайте сами ребенка. Он будет тренироваться, но вы будете его кормить, одевать, отправлять на соревнования. И только потом сидите в телефоне хоть до трех часов ночи, хоть до утра, хоть вообще спать не ложитесь и наслаждайтесь жизнью", - считает директор.

Андрей Барбашинский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7a92401-b9a7-4184-b3f1-e0426a3631a2/conversions/11e232b8-5311-4560-ba2b-8779a8242950-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7a92401-b9a7-4184-b3f1-e0426a3631a2/conversions/11e232b8-5311-4560-ba2b-8779a8242950-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7a92401-b9a7-4184-b3f1-e0426a3631a2/conversions/11e232b8-5311-4560-ba2b-8779a8242950-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7a92401-b9a7-4184-b3f1-e0426a3631a2/conversions/11e232b8-5311-4560-ba2b-8779a8242950-xl-___webp_1920.webp 1920w Андрей Барбашинский

Со слов Андрея Барбашинского стало ясно, что он - крепкий хозяйственник. Именитый спортсмен рассказал, что сейчас все грезят финансами, но так дело никогда не идет. "Ведь сначала нужно показать результат, где-то себя любимого не пожалеть, а даже если очень больно, то перетерпеть. Очень мало сегодня молодых людей, детей, которые способны это сделать", - сказал он.

Чего нельзя сказать о самом Андрее Барбашинском, который когда-то после операции по удалению аппендицита в юношеском возрасте через пару дней отправился на тренировки, а потом и выиграл чемпионат СССР.

Я, не снимая швы, из больницы приходил на тренировки.

Во время игр случалось всякое - попадали спортсмену мячом и по прооперированному животу, а во время нахождения в сборной СССР его и вовсе пришлось зашивать буквально на табуретке.

Андрей Барбашинский:

"В НИИ травматологии меня привезли инкогнито, и там были четыре здоровых доктора в подвале. Сказали, что если будет больно, то можно кричать, так как никто не услышит. Прошел какой-то период, и Спартак Петрович (Спартак Миронович, гандбольный тренер СССР) спросил, почему я на тренировку не прихожу. Но я же не мог дойти, и он мне помог, организовали даже костыли".

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И знаменитый гандболист приходил на тренировку на костылях во Дворец спорта в Уручье в Минске, где его усаживали на стул, ставили для него сетку для мячей, чтобы он тренировался ловить.