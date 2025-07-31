Ангелина Буркина стала 5-й на юношеском ЧМ по борьбе

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Белорусская спортсменка Ангелина Буркина оказалась в шаге от получения медали на чемпионате мира по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. Чемпионат проходит в Афинах (Греция), пишет БЕЛТА.

Белоруска боролась за призы в весовой категории до 49 кг. По ходу турнира Буркина победила канадку Кэмрин Мэйсон, Чен Ю Си из Китайского Тайбэя и румынку Электру Гарайаку, но в полуфинале уступила американке Морган Тернер. В поединке за бронзу белоруске противостояла Комал Верма из Индии, схватка завершилась победой соперницы. Ранее нынешним летом Ангелина заняла пятое место на юношеском первенстве Европы в Северной Македонии.

По итогам предварительных поединков 31 июля шанс на медаль планетарного форума в Афинах сохраняют две наши спортсменки - Анастасия Белуга (до 46 кг) и Варвара Алисеенко (до 61 кг) попали в пятничные утешительные турниры за третье место. Ксения Криштофик (до 53 кг) и Ульяна Лапаник (до 69 кг) потерпели неудачи на стадии квалификации.