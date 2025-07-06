Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира

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Белоруска Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал Уимблдонского теннисного турнира, сообщает БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала лидер мирового рейтинга победила бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс, которая занимает 23-е место, - 6:4, 7:6 (7:4). В четвертьфинале соперницей первой ракетки планеты будет немецкая теннисистка Лаура Зигемунд (104-й номер рейтинга WTA).

До этого Соболенко обыграла канадку Карсон Брэнстин (194) - 6:1, 7:5, чешку Марию Боузкову (48) - 7:6, 6:4 и британскую теннисистку Эмму Радукану (40) - 7:6, 6:4.