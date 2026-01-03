Линейный сборной Беларуси и польского "Кельце" Артем Королек признан лучшим гандболистом Беларуси и России в 2025 году. Таков результат традиционного голосования почти 70 спортивных журналистов двух стран, сообщает БЕЛТА.

По итогам опроса Артем Королек набрал 93 балла, опередив еще двух белорусских игроков - разыгрывающего хорватского "Загреба" Игоря Белявского (91 балл) и его коллегу по амплуа из питерского "Зенита" Олега Луню (52). В пятерку лучших гандболистов также вошли два российских гандболиста - Александр Ермаков из "Чеховских медведей" и Даниил Шинкарев из московского ЦСКА. Год назад лучшим стал российский полусредний венгерского "Веспрема" Сергей Марк Косоротов, его тогдашний одноклубник белорус Никита Вайлупов был вторым, Артем Королек замкнул тройку фаворитов 2024 года.