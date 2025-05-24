Баскетболисты "Гродно-93" победили "Минск" в 4-м матче финальной серии чемпионата Беларуси

Баскетболисты "Гродно-93" сравняли счет в финальной серии чемпионата Беларуси - 2:2, сообщает БЕЛТА.

24 мая на паркете столичного Дворца спорта "Минск" могли сохранить за собой чемпионский титул, но гродненская команда сыграла очень сильно и победила с разницей в 18 очков - 81:63.

В двух стартовых матчах в Лиде соперники обменялись победами: сначала выиграли гродненские баскетболисты - 89:74, а потом минчане взяли реванш - 66:63. Затем они одержали победу и в первой игре в Минске - 78:75. Пятый, решающий поединок за чемпионский титул состоится 31 мая в лидском спорткомплексе "Олимп". Баскетболисты "Гродно-93" в последний раз брали золото в 2004 году.

В серии за бронзовые награды 33-го национального чемпионата могилевский "Борисфен" выигрывает у витебского "Рубона" 2:1. В первом матче на своей площадке могилевчане выиграли со счетом 96:90, потом победили гости - 87:71, а вчера в Витебске "Борисфен" добыл вторую викторию - 99:79. Завтра в случае победы во втором выездном поединке подопечные Андрея Кривоноса в третий раз кряду завоюют бронзовые награды. Витебские баскетболисты в последний раз становились призерами в 2005 году.