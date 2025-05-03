БАТЭ обыграл "Арсенал" и вышел на третье место в чемпионате Беларуси

Борисовский БАТЭ вышел на третье место в чемпионате Беларуси, сообщает БЕЛТА.

2 мая в поединке 7-го тура борисовчане победили дзержинский "Арсенал" со счетом 1:0. После этой виктории борисовчане набрали 13 очков.

В первом сегодняшнем матче новополоцкий "Нафтан" обыграл в гостях футболистов "Молодечно" с результатом 0:2.

Турнирную таблицу возглавляют "МЛ Витебск" и мозырская "Славия", у которых по 14 баллов.

Лидеры сезона свои встречи 7-го тура проведут завтра. Дебютант элитного дивизиона "МЛ Витебск" примет на своем поле серебряного призера гродненский "Неман", а "Славия" сыграет на выезде с брестским "Динамо". Действующие чемпионы страны футболисты минского "Динамо" у себя дома встретятся с "Витебском", "Сморгонь" примет обладателя бронзы "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.