Беларусь готовится принять мировое первенство среди спасателей

Минск станет столицей мирового первенства среди спасателей в 2027 году. Уже определены задачи по проведению соревнований и время на их подготовку. Нет никаких сомнений, что Беларусь достойно организует и выступит на состязаниях.

Такое мнение выразил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в общении с прессой перед награждением коллег за спортивные достижения. Награды получили и сотрудники Белтелерадиокомпании.

Знаком "За содействие" отмечена съемочная группа "Первого информационного" Виктория Радевич и Александр Могучий.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"В этом году традиционно имеем хорошие результаты выступления не только на чемпионате мира. Напомним, женская сборная стала второй в командном зачете чемпионата мира, который состоялся в Саудовской Аравии. Мужчины стали третьими, и это не предел. Это хороший стимул для дальнейшего движения вперед, поэтому подвели итоги, определились и двигаемся дальше".