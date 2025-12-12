3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Беларусь готовится принять мировое первенство среди спасателей
Минск станет столицей мирового первенства среди спасателей в 2027 году. Уже определены задачи по проведению соревнований и время на их подготовку. Нет никаких сомнений, что Беларусь достойно организует и выступит на состязаниях.
Такое мнение выразил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский в общении с прессой перед награждением коллег за спортивные достижения. Награды получили и сотрудники Белтелерадиокомпании.
Знаком "За содействие" отмечена съемочная группа "Первого информационного" Виктория Радевич и Александр Могучий.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
"В этом году традиционно имеем хорошие результаты выступления не только на чемпионате мира. Напомним, женская сборная стала второй в командном зачете чемпионата мира, который состоялся в Саудовской Аравии. Мужчины стали третьими, и это не предел. Это хороший стимул для дальнейшего движения вперед, поэтому подвели итоги, определились и двигаемся дальше".
Спасатели готовятся к новому спортивному сезону. В 2026-м - мировое первенство примет Баку.