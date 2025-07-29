Беларусь обыграла Замбию на турнире по мини-футболу в Таиланде

29 июля в стартовом матче предварительной группы В белорусы уверенно переиграли команду Замбии с сухим счетом 4:0. Белорусская дружина сразу захватила инициативу, а через пять минут после начала встречи Дмитрий Шимановский эффектным ударом с правого фланга атаки открыл счет. Пропустив мяч, африканцы провели несколько опасных атак, но голкипер Алексей Лукша вместе с партнерами сохранил свои ворота в неприкосновенности. А за две минуты до перерыва Дмитрий Шимановский оформил дубль, завершив классным "выстрелом" свой сольный проход - 2:0. Через полторы минуты после возобновления игры капитан сборной Беларуси Владислав Селюк забил третий гол. Соперники приложили немало усилий, чтобы забить хотя бы один мяч, но успеха так и не добились, а за секунду до финальной сирены Сергей Синицкий установил окончательный результат - 4:0. Завтра подопечные Александра Черника встретятся со сборной Австралии, а 31 июля завершат групповой раунд поединком с командой Саудовской Аравии.