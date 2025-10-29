Беларусь - вторая в зачете ЧМ по пожарно-спасательному спорту после первого дня испытаний

Две бронзовые медали открыли копилку белорусов на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии. Полуфинал и финал традиционно прошли вместе с официальным открытием мирового первенства.

Подъем по штурмовой лестнице считается самым ярким и зрелищным испытанием в пожарно-спасательном спорте. Участники соревнуются между собой, кто быстрее заберется в окно учебной башни. Здесь совмещаются элементы спорта и пожарного дела одновременно. Среди судейской коллегии присутствует много представителей Беларуси, белорусы известны своей объективностью и непредвзятостью.

Санжар Зупаров, главный судья чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:

"Представители Беларуси очень опытны, прекрасно знают свою работу и, самое главное, уважают этот спорт. У нас с белорусскими сотрудниками и представителями других команд никаких проблем нет".

Из сотни заявленных в этой дисциплине спортсменов отбираются 8 лучших. Пока самый высокий результат принадлежит белорусскому спортсмену Никите Уколову - 12,47 секунд.

Виктор Зырянов, главный тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Мы готовились много, больше года у нас времени было на то, чтобы исправить ошибки прошлых лет. Великолепно выступили на прошлом чемпионате мира. Первое, второе и третье место было за белорусами. Сегодня также будем стремиться к пьедесталу".