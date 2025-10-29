3.70 BYN
Беларусь - вторая в зачете ЧМ по пожарно-спасательному спорту после первого дня испытаний
Две бронзовые медали открыли копилку белорусов на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту в Саудовской Аравии. Полуфинал и финал традиционно прошли вместе с официальным открытием мирового первенства.
Подъем по штурмовой лестнице считается самым ярким и зрелищным испытанием в пожарно-спасательном спорте. Участники соревнуются между собой, кто быстрее заберется в окно учебной башни. Здесь совмещаются элементы спорта и пожарного дела одновременно. Среди судейской коллегии присутствует много представителей Беларуси, белорусы известны своей объективностью и непредвзятостью.
Санжар Зупаров, главный судья чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту:
"Представители Беларуси очень опытны, прекрасно знают свою работу и, самое главное, уважают этот спорт. У нас с белорусскими сотрудниками и представителями других команд никаких проблем нет".
Из сотни заявленных в этой дисциплине спортсменов отбираются 8 лучших. Пока самый высокий результат принадлежит белорусскому спортсмену Никите Уколову - 12,47 секунд.
Виктор Зырянов, главный тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
"Мы готовились много, больше года у нас времени было на то, чтобы исправить ошибки прошлых лет. Великолепно выступили на прошлом чемпионате мира. Первое, второе и третье место было за белорусами. Сегодня также будем стремиться к пьедесталу".
Финал традиционно проводится вечером после официального открытия чемпионата мира. В копилке у белорусских сборных две бронзовые медали - это результат первого дня индивидуальных состязаний среди мужчин и женщин. Пока в общекомандном зачете Беларусь идет на второй строчке, но есть все шансы подняться выше. Впереди еще три дня состязаний.