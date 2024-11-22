Белорус Антон Смольский занял второе место в пасьюте на этапе Кубка России по биатлону

Белорус Антон Смольский стал призером гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Рязани, сообщает БЕЛТА.

Вместо привычных для пасьюта 12,5 км мужчины пробежали только 7,5 км - организаторы сократили дистанцию из-за аномальной для января теплой погоды, не позволившей подготовить трассу целиком. Ввиду сброса пяти километров также были уменьшены разрывы между гонщиками на старте - накануне в спринте Дмитрий Лазовский победил с преимуществом в 24 секунды, от которого сегодня осталось только 12.