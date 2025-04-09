Белоруска Алина Шевчук вышла в финал чемпионата Европы по борьбе

Наша спортсменка гарантировала медаль в весовой категории до 68 кг. В квалификации Шевчук победила албанку Альбину Дражи, во втором раунде была сильнее Бюсе Тосун из Турции, а в полуфинале справилась с украинкой Манолой Скобельской. Завтра в поединке за золото белоруске будет противостоять представительница Румынии Екатерина Зеленых. Алина Шевчук является действующей чемпионкой Европы-U23 и призером чемпионата мира среди молодежи.

Кроме того, до медальных схваток в своих категориях дошли еще две наши девушки. В самом легком весе до 50 кг Наталья Варакина 10 апреля оспорит бронзу с румынкой Алиной Вук, а в самой тяжелой категории до 76 кг Анастасия Зименкова в поединке за третье место встретится с Лаурой Кюн из Германии. Александра Булова (до 55 кг) и Алеся Гетманова (до 59 кг) выступления на турнире в Словакии завершили.