Белоруска Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших конькобежцев на тысяче метров

Соревновательную программу второго дня турнира открыли забеги на дистанции 1000 м у женщин, на старт вышли три представительницы Беларуси и семь россиянок. Обладательницей золота стала лидер нашей спринтерской команды Анна Доморацкая, которая показала результат 1 мин. 16,96 сек. Серебро и бронзу выиграли Ирина Кузнецова и Александра Кравченко из России, которые уступили Анне более полутора секунд. Еще одна белоруска Екатерина Гагиева заняла четвертое место, фаворит на этой дистанции россиянка Дарья Качанова упала на одном из виражей и не сумела завершить забег.