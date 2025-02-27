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Белоруска Анна Доморацкая завоевала золото Кубка сильнейших конькобежцев на тысяче метров
Белоруска Анна Доморацкая одержала победу на Кубке сильнейших спортсменов по конькобежному спорту на "Минск-Арене", сообщает БЕЛТА.
Соревновательную программу второго дня турнира открыли забеги на дистанции 1000 м у женщин, на старт вышли три представительницы Беларуси и семь россиянок. Обладательницей золота стала лидер нашей спринтерской команды Анна Доморацкая, которая показала результат 1 мин. 16,96 сек. Серебро и бронзу выиграли Ирина Кузнецова и Александра Кравченко из России, которые уступили Анне более полутора секунд. Еще одна белоруска Екатерина Гагиева заняла четвертое место, фаворит на этой дистанции россиянка Дарья Качанова упала на одном из виражей и не сумела завершить забег.
Сегодняшняя медаль стала для Доморацкой третьей на домашнем турнире после серебра на 500-метровке и золота в командном спринте. Далее в четверг сильнейших на тысяче метров определят мужчины, также 27 февраля определятся призеры в командных гонках.