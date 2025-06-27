Белоруска Анна Максимова стала чемпионкой мира по акватлону

Фото: скриншот видео Минспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d185db41-9b21-471e-899d-00b7d3c5ed80/conversions/87f2d4a1-8242-476c-be09-256670e4bc32-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d185db41-9b21-471e-899d-00b7d3c5ed80/conversions/87f2d4a1-8242-476c-be09-256670e4bc32-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d185db41-9b21-471e-899d-00b7d3c5ed80/conversions/87f2d4a1-8242-476c-be09-256670e4bc32-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d185db41-9b21-471e-899d-00b7d3c5ed80/conversions/87f2d4a1-8242-476c-be09-256670e4bc32-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: скриншот видео Минспорта

Белоруска Анна Максимова завоевала золото на мультиспортивном чемпионате мира 2025 года, который проходит в испанской Понтеведре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма.

Участники турнира в Испании определяют лучших в шести дисциплинах триатлона. В пятницу, 27 июня, состоялись соревнования в акватлоне - виде программы, включающем в себя заплыв на 1 км и забег на 5 км. Анна Максимова показала лучший результат среди 26 девушек, остановив секундомер на отметке 32 мин. 57 сек.