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Белоруска Анна Максимова стала чемпионкой мира по акватлону
Автор:Редакция news.by
Белоруска Анна Максимова завоевала золото на мультиспортивном чемпионате мира 2025 года, который проходит в испанской Понтеведре. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и туризма.
Участники турнира в Испании определяют лучших в шести дисциплинах триатлона. В пятницу, 27 июня, состоялись соревнования в акватлоне - виде программы, включающем в себя заплыв на 1 км и забег на 5 км. Анна Максимова показала лучший результат среди 26 девушек, остановив секундомер на отметке 32 мин. 57 сек.
Тройку призеров дополнили представительницы Испании и Венгрии, уступившие белоруске шесть и семь секунд соответственно. 29 июня Максимова поспорит за медали на длинной дистанции триатлона (3+121+30 км).