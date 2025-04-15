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Белоруски Горносько и Салос вышли в финалы упражнений с мячом и обручем на этапе Кубка мира
Белорусские грации начали выступления на втором этапе Кубка мира 2025 года по художественной гимнастике. который стартовал в столице Азербайджана Баку, сообщает БЕЛТА.
Участие в индивидуальных соревнованиях принимают 65 гимнасток из 38 стран, нашу команду представляют Алина Горносько и Анастасия Салос. В первый день бакинского этапа грации начали собирать баллы в зачет многоборья, а также определили финалисток в упражнениях с мячом и обручем. Белоруски справились с задачей квалификации в топ-8: в обоих видах программы Горносько показала четвертые результаты, а Салос стала третьей с мячом и шестой с обручем.
После половины турнира в многоборье Алина идет в общей таблице 4-й, Анастасия располагается следом, опережая в том числе олимпийскую чемпионку из Германии Дарью Варфоломеев. От текущей третьей строчки, которую занимает украинка Таисия Онофрийчук, наших спортсменок отделяет менее половины балла. Возглавляет список чемпионка Европы Стиляна Николова из Болгарии, второе место удерживает призер парижских Игр итальянка София Раффаэли.
Завтра девушки определят сильнейших в многоборье и сформируют составы финалов в упражнениях с лентой и булавами. Финалы в отдельных видах состоятся в Баку в воскресенье. На первом этапе Кубка мира, который проходил в начале месяца в Софии, Алина Горносько завоевала серебряную медаль в упражнении с мячом. Кроме того, лидер национальной команды дважды остановилась в шаге от тройки (многоборье, обруч) и была пятой в композиции с булавами.