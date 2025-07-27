Белоруски выиграли золото молодежного ЧМ в каноэ-четверке в Португалии

Лодки, каяки на берегу / Фото pixabay news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72a6ec93-1176-4ab5-8e1e-fc3d5225c2eb/conversions/688569d3-4211-4622-92cc-3a58b7cd4d5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72a6ec93-1176-4ab5-8e1e-fc3d5225c2eb/conversions/688569d3-4211-4622-92cc-3a58b7cd4d5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72a6ec93-1176-4ab5-8e1e-fc3d5225c2eb/conversions/688569d3-4211-4622-92cc-3a58b7cd4d5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72a6ec93-1176-4ab5-8e1e-fc3d5225c2eb/conversions/688569d3-4211-4622-92cc-3a58b7cd4d5a-xl-___webp_1920.webp 1920w Лодки, каяки на берегу / Фото pixabay

Белорусские каноистки стали победительницами проходящего в Португалии чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, сообщает БЕЛТА.

Участие в финале каноэ-четверок на 500-метровке среди девушек до 23 лет приняли экипажи из девяти стран. Лучший результат показал белорусский квартет в составе Екатерины Семенцовой, Инны Неделькиной, Евы Данильчук и Анны Налетько - наши спортсменки преодолели дистанцию за 1 мин. 54,74 сек. и почти на секунду опередили ставших вторыми венгерок. Тройку замкнули представительницы Узбекистана.