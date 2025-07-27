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Белоруски выиграли золото молодежного ЧМ в каноэ-четверке в Португалии
Автор:Редакция news.by
Белорусские каноистки стали победительницами проходящего в Португалии чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи, сообщает БЕЛТА.
Участие в финале каноэ-четверок на 500-метровке среди девушек до 23 лет приняли экипажи из девяти стран. Лучший результат показал белорусский квартет в составе Екатерины Семенцовой, Инны Неделькиной, Евы Данильчук и Анны Налетько - наши спортсменки преодолели дистанцию за 1 мин. 54,74 сек. и почти на секунду опередили ставших вторыми венгерок. Тройку замкнули представительницы Узбекистана.
Также 27 июля наши Глеб Чеботарев и Данила Верещако (U23) стали четвертыми в финале каноэ-двоек на 500-метровке, до бронзовых наград белорусам не хватило 12 сотых секунды.-