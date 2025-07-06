Белорусская батутистка Ершова победила на этапе Кубка мира в Португалии

Белоруска Екатерина Ершова взяла золото на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2025 года в португальской Коимбре, сообщает БЕЛТА .

Участие в женском турнире в индивидуальных прыжках приняли 54 спортсменки из 22 стран. Накануне Ершова прошла дальше со второго места в квалификации, набрав 57,220 балла, а утром 6 июля показала лучший результат в полуфинале (56,350). В финале Екатерина получила за свою программу 58,060 балла и снова оказалась недосягаемой.