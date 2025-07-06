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Белорусская батутистка Ершова победила на этапе Кубка мира в Португалии
Автор:Редакция news.by
Белоруска Екатерина Ершова взяла золото на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте 2025 года в португальской Коимбре, сообщает БЕЛТА.
Участие в женском турнире в индивидуальных прыжках приняли 54 спортсменки из 22 стран. Накануне Ершова прошла дальше со второго места в квалификации, набрав 57,220 балла, а утром 6 июля показала лучший результат в полуфинале (56,350). В финале Екатерина получила за свою программу 58,060 балла и снова оказалась недосягаемой.
Серебро выиграла победительница общего зачета Кубка мира 2024 года Анжела Бладцева из России (57,410), тройку призеров замкнула китаянка Фань Синюй (56,980). Еще одна белоруска Злата Миниахметова расположилась на 24-й строчке по итогам полуфинала.