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Белорусская биатлонистка Анна Сола - победительница суперспринта на этапе Кубка России
Анна Сола на высшей ступени пьедестала завершает четвертый этап Кубка России по биатлону.
В Рязани прошли заключительные старты. По итогам квалификации 30 лучших спортсменов оказались в финале, где уходили на дистанцию с общего старта.
Четыре огневых рубежа нужно было пройти каждому. Анна Сола была лучшей по итогам квалификации и подтвердила свои амбиции в решающей гонке - заняла первое место, а Динара Смольская финишировала третьей. Сразу две медали в копилке нашей женской команды!
По итогам квалификации у мужчин белорус Максим Воробей занял второе место. Однако эта высокая позиция не давала никакого преимущества в финале. 30 лучших спортсменов стартовали вместе и преодолели четыре огневых рубежа. Семь промахов позволили Воробью расположиться лишь на 24-й позиции. А лучшим из белорусов стал Никита Лобастов. С тремя незакрытыми мишенями он пятый.
Ранее Дмитрий Лазовский принес сборной Беларуси золото в спринте, а 11 января Антон Смольский стал вторым в гонке преследования.
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