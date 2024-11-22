Белорусская биатлонистка Анна Сола - победительница суперспринта на этапе Кубка России

Анна Сола на высшей ступени пьедестала завершает четвертый этап Кубка России по биатлону.

В Рязани прошли заключительные старты. По итогам квалификации 30 лучших спортсменов оказались в финале, где уходили на дистанцию с общего старта.

Четыре огневых рубежа нужно было пройти каждому. Анна Сола была лучшей по итогам квалификации и подтвердила свои амбиции в решающей гонке - заняла первое место, а Динара Смольская финишировала третьей. Сразу две медали в копилке нашей женской команды!

По итогам квалификации у мужчин белорус Максим Воробей занял второе место. Однако эта высокая позиция не давала никакого преимущества в финале. 30 лучших спортсменов стартовали вместе и преодолели четыре огневых рубежа. Семь промахов позволили Воробью расположиться лишь на 24-й позиции. А лучшим из белорусов стал Никита Лобастов. С тремя незакрытыми мишенями он пятый.