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Белоруски завоевали золото и серебро на третьем этапе Кубка России по лыжной акробатике

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Белорусские фристайлистки выиграли золото и серебро на заключительном этапе Кубка России по лыжной акробатике, сообщает БЕЛТА.

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Подолино" в Ярославском районе. В женском индивидуальном турнире победу с результатом 161,30 балла одержала наша Анна Деруго, серебро завоевала еще одна белоруска Любовь Пилипенко (156,28). Анастасия Андриянова заняла четвертое место, равно как и Степан Зеленко в мужском зачете, где все медали выиграли россияне.

27-28 февраля белорусские фристайлисты примут участие в чемпионате России по лыжной акробатике, который также пройдет под Ярославлем.

Кубок Россиифристайл