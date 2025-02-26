Белоруски завоевали золото и серебро на третьем этапе Кубка России по лыжной акробатике

Соревнования прошли в спортивном комплексе "Подолино" в Ярославском районе. В женском индивидуальном турнире победу с результатом 161,30 балла одержала наша Анна Деруго, серебро завоевала еще одна белоруска Любовь Пилипенко (156,28). Анастасия Андриянова заняла четвертое место, равно как и Степан Зеленко в мужском зачете, где все медали выиграли россияне.