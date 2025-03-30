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Белорусская гимнастка Дарья Веренич получила четыре золотые медали на турнире в Баку
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Белоруска Дарья Веренич стала четырехкратной победительницей международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, сообщает БЕЛТА.
30 марта участницы соревнований определили сильнейших в финалах отдельных видов. Дарья Веренич выступила в трех финалах среди сениорок и одержала победу в каждом из них - в упражнениях с обручем (27,100 балла), лентой (27,450) и булавами (27,800). Накануне белоруска завоевала золото в многоборье.
За медали в упражнении с мячом боролась белоруска Николь Леута, занявшая в итоге пятое место. Белорусскую команду в столице Азербайджана также представляла Алина Речкина. Всего международный турнир по художественной гимнастике собрал в Баку граций из 16 стран.