Белорусская спортсменка Малашенока пробилась в финал этапа Кубка мира по пятиборью в Болгарии

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Белоруске Анастасии Малашеноке удалось выйти в финал третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью, проходящий в болгарском Пазарджике, пишет БЕЛТА.

В первом полуфинале женских соревнований Малашенока показала 6-й результат в фехтовании, 8-й - на полосе препятствий, 5-й - в плавании и 9-й - в лазер-ране. На финиш заключительного вида программы белоруска пришла второй из 18 девушек вслед за египтянкой Фаридой Халил. В финал отобрались девять сильнейших участниц. Еще одна белорусская спортсменка Мира Бурая заняла 14-е место, уступив проходной строчке более 30 секунд.

Медали соревнований в Пазарджике женщины разыграют 11 мая. На первом этапе Кубка мира по современному пятиборью, который проходил в конце февраля - начале марта в Египте, Анастасия Малашенока стала обладательницей бронзы.