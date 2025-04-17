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Белорусская спортсменка Володько стала бронзовым призером на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Белорусская спортсменка Сюзанна Володько завоевала две медали на чемпионате Европы по тяжелой атлетике 2025 года. Он проходит в столице Молдовы Кишиневе, сообщает БЕЛТА.
Наша спортсменка стала призером в весовой категории до 71 кг. Выступления в рывке Володько начала с двух неудачных подходов на 101 кг, после чего зафиксировала груз в 102 кг. В толчке Сюзанна последовательно справилась со штангой весом 128, 131 и 134 кг, став тем самым обладательницей малого серебра в этом упражнении. Сумма белоруски в двоеборье составила 236 кг, что принесло ей итоговую бронзовую медаль. На прошлогоднем чемпионате Европы Володько была в общей таблице второй, а на Олимпийских играх заняла четвертое место.
Чемпионкой Европы в весе до 71 кг стала Эйгло Стурлудоттир из Исландии (244 кг, 109+135), серебряную награду выиграла россиянка Зарина Гусалова (241 кг, 110+131). Накануне первую медаль континентального форума нашей команде принесла Диана Мойсеевич (до 64 кг), которая взяла малую бронзу в рывке. Далее в четверг за призы турнира в Кишиневе поборются наши Вадим Лихорад и Андрей Фролов, выступающие в категории до 81 кг. Всего чемпионат Европы собрал в Молдове более 330 штангистов из 42 стран.