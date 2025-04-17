Белорусская спортсменка Володько стала бронзовым призером на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Наша спортсменка стала призером в весовой категории до 71 кг. Выступления в рывке Володько начала с двух неудачных подходов на 101 кг, после чего зафиксировала груз в 102 кг. В толчке Сюзанна последовательно справилась со штангой весом 128, 131 и 134 кг, став тем самым обладательницей малого серебра в этом упражнении. Сумма белоруски в двоеборье составила 236 кг, что принесло ей итоговую бронзовую медаль. На прошлогоднем чемпионате Европы Володько была в общей таблице второй, а на Олимпийских играх заняла четвертое место.