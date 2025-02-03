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Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 позицию рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 позицию рейтинга WTA

Рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по-прежнему возглавляет Арина Соболенко. А еще одна белоруска Александра Саснович поднялась на 21 позицию мирового рейтинга, сообщает БЕЛТА.

Неделю назад Саснович занимала 149-е место, а после выхода во второй раунд турнира в австрийском Линце переместилась на 128-ю строку мирового рейтинга. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко находится на 30-й позиции. В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло:

  1. Арина Соболенко (Беларусь) - 8956 очков,
  2. Ига Свентек (Польша) - 8770,
  3. Кори Гауфф (США) - 6538,
  4. Ясмин Паолини (Италия) - 5288,
  5. Елена Рыбакина (Казахстан) - 4893,
  6. Джессика Пегула (США) - 4861,
  7. Мэдисон Киз (США) - 4680,
  8. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4095,
  9. Эмма Наварро (США) - 3709,
  10. Паула Бадоса (Испания) - 3688.

Мужской рейтинг возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. Лучший из белорусов - Егор Герасимов, потерял три позиции и находится на 356-м месте.

Первая десятка рейтинга АТР:

  1. Янник Синнер (Италия) - 11 830,
  2. Александр Зверев (Германия) - 8135,
  3. Карлос Алькарас (Испания) - 7010,
  4. Тейлор Фриц (США) - 5050,
  5. Каспер Рууд (Норвегия) - 4160,
  6. Новак Джокович (Сербия) - 3900,
  7. Даниил Медведев (Россия) - 3780,
  8. Алекс де Минаур (Австралия) - 3735,
  9. Томми Пол (США) - 3495,
  10. Андрей Рублев (Россия) - 3220.
WTAтеннисАлександра Саснович