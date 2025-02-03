Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 позицию рейтинга WTA

Неделю назад Саснович занимала 149-е место, а после выхода во второй раунд турнира в австрийском Линце переместилась на 128-ю строку мирового рейтинга. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко находится на 30-й позиции. В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло: