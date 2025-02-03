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Белорусская теннисистка Александра Саснович поднялась на 21 позицию рейтинга WTA
Рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) по-прежнему возглавляет Арина Соболенко. А еще одна белоруска Александра Саснович поднялась на 21 позицию мирового рейтинга, сообщает БЕЛТА.
Неделю назад Саснович занимала 149-е место, а после выхода во второй раунд турнира в австрийском Линце переместилась на 128-ю строку мирового рейтинга. Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко находится на 30-й позиции. В первой десятке рейтинга WTA изменений не произошло:
- Арина Соболенко (Беларусь) - 8956 очков,
- Ига Свентек (Польша) - 8770,
- Кори Гауфф (США) - 6538,
- Ясмин Паолини (Италия) - 5288,
- Елена Рыбакина (Казахстан) - 4893,
- Джессика Пегула (США) - 4861,
- Мэдисон Киз (США) - 4680,
- Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4095,
- Эмма Наварро (США) - 3709,
- Паула Бадоса (Испания) - 3688.
Мужской рейтинг возглавляет итальянский теннисист Янник Синнер. Лучший из белорусов - Егор Герасимов, потерял три позиции и находится на 356-м месте.
Первая десятка рейтинга АТР:
- Янник Синнер (Италия) - 11 830,
- Александр Зверев (Германия) - 8135,
- Карлос Алькарас (Испания) - 7010,
- Тейлор Фриц (США) - 5050,
- Каспер Рууд (Норвегия) - 4160,
- Новак Джокович (Сербия) - 3900,
- Даниил Медведев (Россия) - 3780,
- Алекс де Минаур (Австралия) - 3735,
- Томми Пол (США) - 3495,
- Андрей Рублев (Россия) - 3220.