Белорусская теннисистка Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Мадриде

Сегодня в поединке второго раунда квалификации белоруска встречалась с американкой Тайрой Катериной Грант (356) и победила в двух партиях - 6:1, 7:5. Вчера в стартовом квалификационном матче Александра Саснович уверенно переиграла шведку Мирьям Бьерклунд (549) - 6:3, 6:1.

Без участия в квалификации на грунтовых кортах испанской столицы сыграют две представительницы Беларуси. В 1/64 финала Виктория Азаренко (48) встретится с сербской теннисисткой Ольгой Данилович (34). Первая ракетка планеты Арина Соболенко начнет выступление со второго раунда. В 2021 и 2023 годах она становилась чемпионкой этих соревнований, а год назад уступила в решающем матче польской теннисистке Иге Свентек.