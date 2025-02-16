Белорусские фристайлисты выиграли 5 медалей на Кубке чемпионов под Ярославлем

Триумф белорусских фристайлистов на Кубке чемпионов в горнолыжном комплексе в "Подолино"! Во второй день соревнований, который включал в себя индивидуальные прыжки, весь пьедестал среди девушек остался за нашими спортсменками.

В очередной раз высокую готовность, сосредоточенность и уверенность в себе продемонстрировала олимпийская чемпионка Анна Гуськова, которая выиграла золото турнира. Серебро досталось ее тезке Анне Деруго, а бронза ушла в руки Анастасии Андрияновой.

Анна Гуськова, победительница Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу в индивидуальных соревнованиях:

"Это очень приятно ощущать, что нас приехали поддержать из Минска. Это тоже дало положительный заряд эмоций. И в целом мы уже видим конечный результат".

"Всегда можно делать лучше, всегда можно совершенствоваться, всегда можно стремиться к чему-то и расти. Поэтому даже не важно, хороший прыжок или плохой, прыжок всегда можно сделать выше, можно лучше. Эмоции сложные, потому что сегодня было достаточно холодно, но мы все большие молодцы, мы справились, я довольна", - отметила Анна Деруго, серебряный призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу в индивидуальных соревнованиях.

Анастасия Андриянова, бронзовый призер Кубка чемпионов - 2025 по фристайлу в индивидуальных соревнованиях:

"Вчера у нас были командные соревнования. Я очень боялась подвести команду, поэтому моя программа была не самой сложной, но сегодня я уже боролась за себя и сделала все самое сложное, что умею на данный момент".

"Мы, конечно, сделали очень серьезную тактическую работу. Нам погода внесла большие коррективы по этому сезону. И даже несмотря на то, что находились в Ярославле, здесь тоже было не все так просто. Планировали одну схему, пришлось прибегнуть уже к другой. Поэтому результат потрясающий, - прокомментировал Михаил Курлович, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу. - Ребята отработали, выложились на максимум. Девочки все молодцы, полный подиум. И Макар сегодня сделал тоже работу за мужчину. Нарисовал потрясающий прыжок в воздухе, классно его реализовал. Поэтому, да, мы довольны".