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Белорусские фристайлисты выиграли первую медаль в Кубке чемпионов
Есть первая медаль белорусских фристайлистов на Кубке чемпионов. Турнир накануне стартовал в горнолыжном комплексе "Подолино" под Ярославлем.
Наше трио во главе с олимпийской чемпионкой Анной Гуськовой стало бронзовым призером в командном турнире. Компанию титулованной спортсменке на склоне составили Макар Митрофанов и Игорь Дребенков.
Кубок чемпионов стал для наших лыжных акробатов вторым стартом в новом сезоне. И как стало известно буквально накануне, совсем скоро ребятам предстоит новое испытание.
Опыт против молодости, а все вместе на результат. Лучшие фристайлисты Беларуси и России собрались в Подолино, чтобы побороться за медали престижного турнира Кубка чемпионов. Открывать соревнования предстояло командам. В каждой по три лыжных акробата. Причем сколько парней, а сколько девчонок решает тактическая борьба, главное - набрать максимальное количество баллов на выходе.
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Курлович внес крайние правки. В состязаниях участвовала не одна команда из нашей страны. Причем некоторые фамилии поклонники белорусского фристайла слышат буквально впервые. Прокачать молодежь и дать почувствовать вкус борьбы с теми, кто знает вкус победы на самых престижных международных стартах - лучший опыт для поколения будущего.
Всего на победу в командном турнире претендовали 8 команд. В суперфинал вышли только 4, из них 2 - белорусские.
Удивительно, но почти за тысячу километров от Минска в Ярославле нашлись болельщики, которые поддерживали не только своих спортсменов, но и их прямых конкурентов. Опытная Анна Гуськова в компании Макара Митрофанова и Игоря Дребенкова взяла бронзу.
15 февраля наши лыжные акробаты будут сражаться за личные медали. Соревнования, как и накануне, пройдут в вечернее время, что, безусловно, добавляет своего шарма. Но и подведя итоги Кубка Содружества, у наших ребят расслабиться не получится. Чуть более чем через неделю здесь же пройдет финал Кубка и чемпионат России.