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Белорусские хоккеисты победили на международном турнире в Казахстане
Сборная Беларуси по хоккею - триумфатор международного турнира в Казахстане. Большой тур сборной начался в Астане двумя поединками. Накануне наша команда обыграла россиян - 4:2. А 3 мая справилась с хозяевами - дружиной Казахстана.
Александр Скоренов вывел вперед белорусов еще в первом периоде, реализовав большинство. А точку броском в пустые ворота под занавес встречи поставил Вадим Мороз - 2:0. Шатаутом отметился наш голкипер Константин Шостак, отразивший 23 броска.
Дополним, что сборная Казахстана ведет активную подготовку к чемпионату мира, который стартует 9 Мая.
С Кубком из Казахстана наша сборная переезжает в Тольятти, где дважды сыграет с командой России 5 и 6 мая. А восьмого числа сборные встретятся на "Минск-Арене". В 19:30 стартовое вбрасывание, билеты на матч уже в продаже.