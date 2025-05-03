Белорусские хоккеисты победили на международном турнире в Казахстане

Сборная Беларуси по хоккею - триумфатор международного турнира в Казахстане. Большой тур сборной начался в Астане двумя поединками. Накануне наша команда обыграла россиян - 4:2. А 3 мая справилась с хозяевами - дружиной Казахстана.

Александр Скоренов вывел вперед белорусов еще в первом периоде, реализовав большинство. А точку броском в пустые ворота под занавес встречи поставил Вадим Мороз - 2:0. Шатаутом отметился наш голкипер Константин Шостак, отразивший 23 броска.

Дополним, что сборная Казахстана ведет активную подготовку к чемпионату мира, который стартует 9 Мая.