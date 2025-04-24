Белорусские самбисты завоевали три бронзовые медали во второй день чемпионата Европы

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Белорусские спортсмены завоевали три бронзовые медали во второй день чемпионата Европы по самбо 2025 года, который проходит на Кипре, сообщает БЕЛТА.

В поединке за третье место в весе до 58 кг у мужчин наш Владислав Бурдь победил болгарина Борислава Янакова, а в категории до 71 кг Владислав Мардусевич справился с сербом Милошем Самарджичем. У девушек обладательницей бронзы после поражения в полуфинале стала белоруска Карина Шут (до 80 кг).