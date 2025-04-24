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Белорусские самбисты завоевали три бронзовые медали во второй день чемпионата Европы
Белорусские спортсмены завоевали три бронзовые медали во второй день чемпионата Европы по самбо 2025 года, который проходит на Кипре, сообщает БЕЛТА.
В поединке за третье место в весе до 58 кг у мужчин наш Владислав Бурдь победил болгарина Борислава Янакова, а в категории до 71 кг Владислав Мардусевич справился с сербом Милошем Самарджичем. У девушек обладательницей бронзы после поражения в полуфинале стала белоруска Карина Шут (до 80 кг).
Наша Диана Хохлова (до 54 кг) потерпела поражение в медальной схватке, а действующая чемпионка мира Даниэла Ждан (до 65 кг) оступилась в четвертьфинале. Представитель боевого самбо Эдуард Куцко вышел в вечерний финал в весовой категории до 79 кг.