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Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на турнире в Санкт-Петербурге
Автор:Редакция news.by
Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на турнире в Санкт-Петербургеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878e69a4-318e-4554-93de-e32c708f5110/conversions/0d3e0242-8ff5-495a-bb15-8dc86600f2a1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878e69a4-318e-4554-93de-e32c708f5110/conversions/0d3e0242-8ff5-495a-bb15-8dc86600f2a1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878e69a4-318e-4554-93de-e32c708f5110/conversions/0d3e0242-8ff5-495a-bb15-8dc86600f2a1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/878e69a4-318e-4554-93de-e32c708f5110/conversions/0d3e0242-8ff5-495a-bb15-8dc86600f2a1-xl-___webp_1920.webp 1920w
Белорусские спортсмены завоевали семь наград на традиционном турнире по шашкам-64 "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, пишет БЕЛТА.
В соревнованиях женщин в молниеносной программе (блиц) белоруски заняли весь пьедестал почета - золото завоевала Евгения Швед, второе место заняла Виктория Николаева, бронза в активе Марии Тараниной. У мужчин в этом виде программы Андрей Валюк занял третье место.
В классической программе серебряным призером стал Георгий Таранин. В женском зачете Виктория Николаева также финишировала на второй позиции, у Марии Тараниной бронзовая медаль.