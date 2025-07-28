Белорусские шашисты выиграли 7 медалей на турнире в Санкт-Петербурге

Белорусские спортсмены завоевали семь наград на традиционном турнире по шашкам-64 "Белые ночи" в Санкт-Петербурге, пишет БЕЛТА.

В соревнованиях женщин в молниеносной программе (блиц) белоруски заняли весь пьедестал почета - золото завоевала Евгения Швед, второе место заняла Виктория Николаева, бронза в активе Марии Тараниной. У мужчин в этом виде программы Андрей Валюк занял третье место.