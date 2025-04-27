Белорусские спортсмены выиграли 5 медалей турнира по греко-римской борьбе в Венгрии

Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по греко-римской борьбе среди юниоров "Кубок памяти Имре Барачи". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Соревнования проходили в столице Венгрии Будапеште, в активе нашей команды два золота и три серебра. На высшую ступень пьедестала поднялись Расим Ибрагимов (до 60 кг) и Кирилл Валевский (до 77 кг), вторые места в своих весовых категориях заняли Владимир Косторонок (до 63 кг), Ян Зенько (до 72 кг) и Абдулмасих Абдулмасих (до 82 кг).