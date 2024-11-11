Соревнования проходили в столице Египта Каире, в активе нашей команды пять золотых и две серебряные медали. Трехкратной победительницей турнира стала Кристина Ещик, которая первенствовала на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также на стометровке брассом. Дарья Шешко одержала викторию на стометровке на спине среди юниорок, а также завоевала два серебра на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексным плаванием. Кроме того, Дмитрий Тиханенок показал лучший результат на стометровке вольным стилем.