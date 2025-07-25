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Белорусские стрелки Чуприс и Ливанцов взяли золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля
Белорусские стрелки Дарья Чуприс и Арсений Ливанцов выиграли золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Северной Македонии, сообщает БЕЛТА.
Последний комплект наград ЕЮОФ в тире был разыгран в стрельбе из винтовки среди смешанных пар. Участие в квалификации приняли 26 дуэтов, наши спортсмены прошли в полуфинальную восьмерку с четвертым результатом. Во втором отборочном этапе Чуприс и Ливанцов заняли первое место и проследовали в финал, где их соперниками стали стрелки из Венгрии. В решающей серии белорусы были точнее со счетом 21:20, завоевав тем самым золотые медали.
Ранее в Скопье Арсений Ливанцов взял бронзу в индивидуальном зачете. Также 25 июля состоялся микст-турнир в стрельбе из пистолета, по итогам которого наши Алина Нестерович и Юрий Кравцов замкнули десятку сильнейших. В предыдущие дни фестиваля Нестерович выиграла личное золото и серебро, а Кравцов стал бронзовым призером.