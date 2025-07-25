Белорусские стрелки Чуприс и Ливанцов взяли золото Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Последний комплект наград ЕЮОФ в тире был разыгран в стрельбе из винтовки среди смешанных пар. Участие в квалификации приняли 26 дуэтов, наши спортсмены прошли в полуфинальную восьмерку с четвертым результатом. Во втором отборочном этапе Чуприс и Ливанцов заняли первое место и проследовали в финал, где их соперниками стали стрелки из Венгрии. В решающей серии белорусы были точнее со счетом 21:20, завоевав тем самым золотые медали.