Белорусские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ с внушительным медальным багажом

7 наград чемпионата Европы. С внушительным медальным багажом белорусские тяжелоатлеты вечером 21 апреля вернулись в Беларусь.



Абсолютным чемпионом в весе до 102 килограмм стал бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Евгений Тихонцов. Наш силач взял 2 малых золота - в рывке и в толчке - и забрал награду высшей пробы в сумме двоеборья.



Также отметим, Евгений - трехкратный триумфатор континентального форума. Помимо этого, большую бронзовую медаль первенства завоевала наша прекрасная Сюзанна Володько. На ее счету также и серебро в упражнении "толчок".