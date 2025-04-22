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Белорусские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ с внушительным медальным багажом
7 наград чемпионата Европы. С внушительным медальным багажом белорусские тяжелоатлеты вечером 21 апреля вернулись в Беларусь.
Абсолютным чемпионом в весе до 102 килограмм стал бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Евгений Тихонцов. Наш силач взял 2 малых золота - в рывке и в толчке - и забрал награду высшей пробы в сумме двоеборья.
Также отметим, Евгений - трехкратный триумфатор континентального форума. Помимо этого, большую бронзовую медаль первенства завоевала наша прекрасная Сюзанна Володько. На ее счету также и серебро в упражнении "толчок".
Еще 2 малые бронзовые медали в упражнении "рывок" в белорусскую копилку положили Диана Мойсеевич и Андрей Фролов. Отметим, участие в чемпионате Европы приняло более 300 штангистов из 42 стран.