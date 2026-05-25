Белорусские волейболистки в ожидании возвращения в пул лучших команд континента
Большую надежду показать себя всему миру придает официальное снятие санкций Международной федерацией и Европейской конфедерацией волейбола.
Уже летом состоится сбор национальной команды, к этому моменту, вероятно, будут известны сроки первых международных матчей. Для каждой волейболистки слышать родной гимн всегда было особенным моментом в карьере.
Татьяна Трофимова, нападающая ВК "Минчанка" и сборной Беларуси по волейболу: "Играет гимн, ты смотришь на флаг и, правда, такая гордость за страну, за то, что у тебя есть возможность ее представлять на таких важных турнирах. Правда, до мурашек. Поэтому это важно, я надеюсь, мы скоро это вновь почувствуем. Я уверена в том, что индивидуальное мастерство белорусских игроков на очень высоком уровне, потому что играют в разных чемпионатах, в разных командах. И самое важное будет для нас это все-таки сыграться, т. е. именно стать вновь командой".
Напомним, до кризиса мирового спорта в начале 2022 года наша женская сборная постоянно принимала участие в финальной стадии чемпионата Европы.