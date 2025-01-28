Белорусских спортсменов допустят к зимней Олимпиаде в Италии? Когда примут окончательное решение?

Тренд на совершенно справедливое возвращение атлетов и обретение здравого смысла. Именно так в Белорусском лыжном союзе прокомментировали информацию о том, что белорусских лыжников и фристайлистов, а также горнолыжников намерены допустить до международных стартов за год до зимней Олимпиады.

На прошлой неделе такую информацию озвучил глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда и также кандидат на пост президента МОК швед Йохан Элиаш. В Беларуси же отметили, что чиновник всегда хорошо относился к белорусским спортсменам, но при этом находился в плену более высокого влияния, чтобы самостоятельно принимать решения. Сейчас же наметился совершенно иной импульс на то, что белорусских и российских атлетов необходимо по праву вернуть в мировой пул.

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"Появился оптимизм, что белорусские спортсмены скоро будут возвращены на международные спортивные арены. Еще это говорит о том, что меняется настроение. Господин Йохан Элиаш занимает должность ни много ни мало руководителя одной из крупнейших зимних федераций. Более того, является членом исполкома Международного олимпийского комитета. Сейчас формируются общие тренды и тенденции на уже назревшее возвращение белорусских и российских спортсменов".

Председатель предположил, что пришло понимание, что отстранение было эмоциональным и необоснованным.