Белорусский хоккеист Шостак удостоен звания лучшего вратаря сезона в USHL

Белорусский голкипер Ян Шостак, который выступает за клуб "Линкольн Старз", признан лучшим вратарем сезона в главной юниорской лиге США (USHL). Об этом сообщает tochka.by.

Это уже четвертый случай в истории "Старз", когда игрок команды получает такую награду, и третий - в истории самой лиги, которая стала вручать этот приз с сезона-1983/84.

Во втором сезоне за океаном 20-летний уроженец Минска провел 43 матча, в которых одержал 29 побед. Его коэффициент надежности составил 2,4, процент отраженных бросков - 91,11. Наш голкипер записал на свой счет три "сухих" матча.

По итогам регулярного чемпионата Шостак занял первое место среди всех вратарей лиги по коэффициенту надежности, второе - по проценту отраженных бросков, второе - по количеству побед и разделил третье место по числу шатаутов.