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Белорусский хоккеист Шостак удостоен звания лучшего вратаря сезона в USHL
Белорусский голкипер Ян Шостак, который выступает за клуб "Линкольн Старз", признан лучшим вратарем сезона в главной юниорской лиге США (USHL). Об этом сообщает tochka.by.
Это уже четвертый случай в истории "Старз", когда игрок команды получает такую награду, и третий - в истории самой лиги, которая стала вручать этот приз с сезона-1983/84.
Во втором сезоне за океаном 20-летний уроженец Минска провел 43 матча, в которых одержал 29 побед. Его коэффициент надежности составил 2,4, процент отраженных бросков - 91,11. Наш голкипер записал на свой счет три "сухих" матча.
По итогам регулярного чемпионата Шостак занял первое место среди всех вратарей лиги по коэффициенту надежности, второе - по проценту отраженных бросков, второе - по количеству побед и разделил третье место по числу шатаутов.
В паре с Уильямом Праузом Шостак также помог "Линкольн Старз" стать лучшей командой лиги по наименьшему количеству пропущенных голов в среднем за матч - 2,68. Вратарский дуэт также сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности в шести играх сезона.