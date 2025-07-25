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Белорусский хоккеист Суворов станет играть за ХК "Салават Юлаев"
Белорусский спортсмен Александр Суворов продолжит свою спортивную деятельность в хоккейном клубе "Салават Юлаев" (Россия), который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), информирует sputnik.by.
Как сообщили на официальном сайте уфимского клуба, белорусский нападающий подписал двусторонний контракт на один год.
Прошлый сезон белорус начинал в КХЛ и сыграл за "Сочи" две встречи, но оставшуюся часть чемпионата он выступал во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) за "СКА-Неву", где принял участие в 50 матчах и набрал 30 (11+19) очков.
До этого спортсмен защищал цвета минского "Динамо" и череповецкой "Северстали". Всего в КХЛ Суворов провел 91 матч, набрал 34 (19+15) очка, его показатель полезности в лиге составляет "+7".
В прошлом сезоне КХЛ "Салават Юлаев" в первом раунде плей-офф обыграл команду "Сибирь" со счетом в серии 4-3. Команда вышла во второй раунд на московский "Спартак", который также обыграла со счетом в серии 4-3.
В полуфинале уфимцы играли с ярославским "Локомотивом" и проиграли со счетом в серии 1-4, а клуб из Ярославля стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финале "Трактор" из Челябинска.
Всего команда из Уфы 17 раз участвовала в плей-офф, а в сезоне 2010/2011 выигрывала Кубок Гагарина, победив подмосковную команду "Атлант".