Белорусы Егор Овчинников и Вадим Лычев стали чемпионами мира в каноэ-двойке среди юниоров

Лодки, каяки на берегу / Фото pixabay news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61951dbf-2eda-4d13-af47-9a7d066126b2/conversions/7e565e11-ce90-4fee-91d8-6496bc81b0ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61951dbf-2eda-4d13-af47-9a7d066126b2/conversions/7e565e11-ce90-4fee-91d8-6496bc81b0ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61951dbf-2eda-4d13-af47-9a7d066126b2/conversions/7e565e11-ce90-4fee-91d8-6496bc81b0ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/61951dbf-2eda-4d13-af47-9a7d066126b2/conversions/7e565e11-ce90-4fee-91d8-6496bc81b0ea-xl-___webp_1920.webp 1920w Лодки, каяки на берегу / Фото pixabay

Белорусы Егор Овчинников и Вадим Лычев победили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи в Португалии, сообщает БЕЛТА.

Овчинников и Лычев стали лучшими в каноэ-двойке на дистанции 500 м в категории U18. 26 июля белорусы одержали уверенную победу в полуфинале, а в воскресном решающем заезде наши парни показали время 1 мин. 49,16 сек., опередив ставший вторым дуэт из Китая на четыре десятые секунды. Тройку призеров замкнули представители Испании.