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Белорусы Егор Овчинников и Вадим Лычев стали чемпионами мира в каноэ-двойке среди юниоров
Автор:Редакция news.by
Белорусы Егор Овчинников и Вадим Лычев победили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и молодежи в Португалии, сообщает БЕЛТА.
Овчинников и Лычев стали лучшими в каноэ-двойке на дистанции 500 м в категории U18. 26 июля белорусы одержали уверенную победу в полуфинале, а в воскресном решающем заезде наши парни показали время 1 мин. 49,16 сек., опередив ставший вторым дуэт из Китая на четыре десятые секунды. Тройку призеров замкнули представители Испании.
Ранее в воскресенье белорусская каноэ-четверка в составе Марии Попичич, Полины Соболь, Полины Сухаренко и Анны Маржиной заняла пятое место в юниорском финале на 500-метровке.