Белорусы выиграли 14 медалей на чемпионате Европы по прыжкам на батуте

Блестяще для белорусов сложился чемпионат Европы по прыжкам на батуте. На соревнованиях в Португалии наши спортсмены завоевали 14 медалей, 9 из которых высшей пробы.

Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович стал триумфатором в индивидуальных прыжках в континентальном первенстве впервые в карьере. У женщин в личном зачете серебро примерила Яна Лебедева.

В командных турнирах - как у мужчин, так и у женщин - наши сборные на высшей ступени пьедестала, как и в синхронных прыжках. С выдающимся выступлением атлетов поздравил глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко.

СпортЛегкая атлетика

прыжки на батуте