Белорусы вышли в полуфиналы этапа Кубка мира по академической гребле

Белорусские спортсмены начали выступления на этапе Кубка мира по академической гребле 2025 года в швейцарском Люцерне, сообщает БЕЛТА.

Нашу команду на турнире представляют 6 спортсменов в четырех видах программы. В первый день соревнований две отборочные стадии преодолел призер Олимпийских игр и чемпион Европы в мужской одиночке Евгений Золотой. Белорус одержал победу в предварительном заезде, опередив соперников из Венгрии, Узбекистана, Великобритании, Дании и Туниса, а затем стал лучшим в четвертьфинале, оставив позади гребцов из Новой Зеландии, Германии, Словении, Бельгии и Китая.

Кроме того, 27 июня в полуфинал женских двоек парных с восьмым временем пробились наши Татьяна Климович и Елена Фурман. Участниками данной стадии в мужской двойке парной стали белорусы Максим Грибовский и Роман Шабатько, которые также показали общий восьмой результат. Полуфиналы с участием белорусских гребцов пройдут 28 июня, финалы состоятся 29 июня.