Белорусы завоевали 4 награды на международном турнире по баскетболу 3х3

Молодежные команды из Беларуси получили четыре награды международного турнира по баскетболу 3х3 в Смоленске, пишет БЕЛТА.

В соревнованиях юношей (U-19) обладателем золота стала команда "Гродно", за которую под руководством Руслана Носенко выступали Кирилл Ткаченко, Денис Рахманов, Никита Кудрявцев и Тихон Невский, признанный лучшим игроком турнира. Серебро досталось второй сборной Беларуси (Никита Кондратович, Артем Жебровский, Артем Смаргун, Владислав Сатыров).

Первое место в состязаниях девушек (U-19) заняла первая сборная Беларуси (Марта Головач, Ульяна Палей, Лилия Наркевич, Виктория Мицкевич), серебряным призером стала вторая белорусская сборная (Валерия Ляховец, Алена Прохорчук, Ксения Громыко, Василиса Ткаченко). Белорусские команды выступали под началом Наталии Ануфриенко и Александра Кудрявцева. Марта Головач признана лучшим игроком в этой возрастной категории.