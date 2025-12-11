3.75 BYN
Боксер Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира
Автор:Редакция news.by
Победные новости пришли из Дубая. Там продолжается чемпионат мира по боксу. Белорус Алексей Алферов вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебро.
Свой полуфинал в весовой категории до 86 килограммов белорус завершил нокаутом.
В споре за золото чемпионата мира Алферов сразится с россиянином Шарабутдином Атаевым. Бой запланирован на 13 декабря.
Напомним, Алферов является серебряным призером планетарного форума 2021 года и обладателем серебра прошлогоднего чемпионата Европы.