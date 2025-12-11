Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ХоккейФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеАвтоспортТеннис

Боксер Алексей Алферов вышел в финал чемпионата мира

Победные новости пришли из Дубая. Там продолжается чемпионат мира по боксу. Белорус Алексей Алферов вышел в финал и гарантировал себе как минимум серебро.

Свой полуфинал в весовой категории до 86 килограммов белорус завершил нокаутом.

В споре за золото чемпионата мира Алферов сразится с россиянином Шарабутдином Атаевым. Бой запланирован на 13 декабря.

Напомним, Алферов является серебряным призером планетарного форума 2021 года и обладателем серебра прошлогоднего чемпионата Европы.

Разделы:

СпортЕдиноборства

Теги:

боксчемпионат мира