"Бомбический результат для клуба". Квартальнов о счете 4:0 в серии

Четвертый матч динамовского дерби прошел в Москве и завершился победой гостей со счетом 2:1 в овертайме. Обе шайбы за "зубров" забросил Станислав Галиев. В предыдущих играх серии минчане были сильнее с результатами 3:1, 4:1 и 2:1 соответственно.

Беларусь в эти дни живет хоккеем! Целую неделю мы следили за игрой минского "Динамо".

Наша дружина во второй раз кряду и всего во второй раз за 18-летнюю историю выступления в КХЛ вышла в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Такой хоккей - яркий, наполненный азартом, борьбой и желанием победить - нам нужен!

За игрой "бело-синих" в 1/8 финала пристально следил глава государства. Даже находясь высоко в небе, возвращаясь из КНДР, Александр Лукашенко был в курсе происходящего на ледовой площадке. "Бомбический результат" - так емко и точно назвал серию и главный тренер "зубров" Дмитрий Квартальнов.

"Дерби" с московскими одноклубниками наши хоккеисты закрыли в четырех поединках. Соперник "минчан" по второму кругу плей-офф пока не определен.

31 марта в Минске - не менее зрелищное и эмоциональное событие: начало финальной серии Республиканской хоккейной лиги. Борьбу за кубок начинают команда Президента и сборная Минской области.

Но обо всем по-порядку. Итак, Москва, четвертая битва "динамовцев".

На четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина в динамовском дерби минчане не остались без поддержки. Три автобуса с фанатами выдвинулись из Беларуси для того, чтобы оказаться в Златоглавой и, конечно же, болеть за "зубров". Удивительный перформанс устроили поклонники белорусского хоккея. "Поехали за мечтой!" - та самая легендарная цитата, фраза-призыв от Юрия Алексеевича. Поклонники белорусского хоккея задавали ритм для "бело-синих" на трибунах.

При цифрах на табло 1:1 в третьем периоде болельщики уже планировали свои поездки на следующий раунд Кубка Гагарина.

"Все разговоры только о том, с кем мы дальше будем играть. Один из лучших сезонов в нашей команде", - сказал болельщик.

"Хороший состав, хороший тренер. Готовы поддерживать и преодолевать километры. Я думаю, что сегодня мы поставим точку в этой серии и все будет хорошо", - сказал другой болельщик.

И все действительно вышло просто замечательно! Однако это была отнюдь не легкая битва для "минчан". Хозяева льда находились, что называется, над пропастью. "Волки" горели в противостоянии - 0:3. Поражение отправило бы команду Вячеслава Козлова в отпуск. Поэтому ожидалось, что встреча будет наполнена стычками, провокациями и даже драками! Чего только стоит первый бой в КХЛ нашего молодого нападающего Богдана Белкина. Оппонент Иван Зинченко не устоял.

Кулачный бой случился уже в овертайме. К слову, коллективы в итоге зашли на две дополнительные 20-минутки. И раз уж мы говорим про сезон достижений, то "Динамо" в данном матче побило собственный рекорд по продолжительности игры в чемпионате. Счет в первом периоде открыл Станислав Галиев. Во второй трети восстановил паритет Никита Гусев. И все тот же Галиев оформил дубль, остановив секундомер на 87 минутах и 2 секундах.

Минское "Динамо" впервые в истории забрало серию Кубка Гагарина со счетом 4:0. Белорусский коллектив первым из всех участников нынешнего нокаут-раунда обеспечил себе попадание в ¼ финала.

Станислав Галиев, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"Ехали сюда побеждать. Не хотели возвращаться в Минск играть. Надо было сегодня закрывать серию. Коллектив обалденный. И я думаю, что каждый понимает, зачем мы сейчас собрались".

Наши хоккеисты в данной серии сил отдали предостаточно. Однако были вознаграждены положительными эмоциями после.

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск"

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Сейчас все мысли только о втором раунде, о первом матче этой серии. Мы не загадываем наперед - концентрируемся на каждой конкретной игре. Только так можно двигаться дальше".

Если взглянуть на противостояние в целом, то команда Дмитрия Квартальнова выглядела лучше и заслуженно шагнула дальше. Едва ли кто-то сможет найти аргументы, чтобы оспорить объективность такой оценки. Доминирование в первых двух матчах и уверенные победы - 3:1 и 4:1. В третьей и четвертой играх было непросто, но "зубры" проявили терпение, лучше подошли к реализации моментов в овертаймах и снова оказались сильнее: дважды со счетом 2:1.

Павел Сучков, хоккейный эксперт

Павел Сучков, хоккейный эксперт:

"Все называли минское "Динамо" одним из фаворитов этого регулярного чемпионата, в том числе и причисляли к одному из претендентов уже на финал Кубка Гагарина. Сейчас эти надежды полностью оправданы. Но решать все будут нюансы. Но самое главное - это избежать большого количества травм и повреждений. Если удастся, каждый раунд будет проходить достаточно быстро и после этого восстанавливаться, при этом готовясь к новому сопернику, будет идеальная ситуация для минского "Динамо".

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"4:0 - это очень хороший результат, бомбический для нашей команды. Есть очень хорошие арены, новые даже, посовременнее, но то, что творится в Минске - болеет вся страна. И ребята это понимают".

34 домашних матча в гладком первенстве КХЛ и две игры в 1/8 Кубка Гагарина собрали полную "Минск-Арену". "Динамоманией" болеет вся страна! Поклонники хоккея готовы собираться вместе и держать кулачки за "бело-синих". Фанаты рады преодолевать километры, чтобы быть рядом с "зубрами". Расстояния для истинных болельщиков - не преграда. И даже глава государства на минувшей неделе, возвращаясь из Пхеньяна в Минск, поставил задачу экипажу в ходе полета держать его в курсе событий.

Олег Салтовский, командир авиационного отряда авиакомпании "Белавиа", заслуженный пилот Беларуси:

"Мы периодически звонили, уточняли счет, держали в курсе. Для меня это было впервые, но не впервые общаться с пассажирами. Это часть нашей работы".

Второй раунд плей-офф стартует 8-9 апреля. Это значит, что у "динамовцев" есть достаточно времени, чтобы подготовиться к следующей стадии, восстановиться, залечить повреждения. "Зубры" продолжают следовать своему девизу.