В июне бронзовую медаль с чемпионата Европы для ребят до 17 лет привез домой скромный мальчишка Наби Исмаил, который родился в белорусской столице и здесь начал заниматься борьбой.

Так случилось, что 24 года назад его отец Акбар, будучи спортсменом сборной Азербайджана по борьбе, совершенно случайно встретил в Минске девушку Наташу и сразу понял, что и она, и эта страна стали его судьбой.

Сын Наби пошел по стопам отца, всегда мечтал подняться на пьедестал как спортсмен родной сборной Беларуси. Эта мечта, наконец, исполнилась.

О фантастической истории любви, а также самоотверженном пути на спортивный пьедестал почета.

Минск 2001 года спустя время выглядит как романтический экскурс в его прошлое. В тот год и в столице, и во всей нашей стране, да и во всем мире чего только не происходило. Но случилось и еще кое-что.

В сентябре, но 24 года назад, из-за угла улицы Володарского на проспект Независимости повернул спортсмен сборной Азербайджана по борьбе по имени Акбар. Он направился вдоль здания Главпочтампта и на остановке увидел девушку по имени Наташа. Но имя он тогда, конечно же, еще не знал. Вопрос стоял более серьезного содержания: как же сделать этот первый шаг. Ведь Акбар в то мгновение понял - она его судьба.

Молодой человек нашел внутри себя все те качества, которые позволили пойти ва-банк. И история начала развиваться стремительным образом. Наташа, правда, открылась Акбару не сразу. Но тот позвал ее на наш легендарный турнир на призы Александра Медведя, где принимал участие. И, вы только представьте, Акбар Исмаил на ее глазах выиграл схватку.

Беларусь таким судьбоносным образом магически притянула азербайджанца Акбара. И в его семье с Наташей появились в Минске на свет сыновья. Путь к работе над собой у них, естественно, лежал через спортивную борьбу.

Каждая тренировка в спортивной борьбе - это большой шанс стать лучше, чем ты был. Белорусы традиционно сильны в этом олимпийском виде еще со времен великих олимпийских чемпионов Олега Караваева и Александра Медведя. В борьбе совершенно особенная философия, которая прекрасно транслируется на жизни вне ковра и воспитывает качества достойного человека.