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Брагинец завоевала золотую медаль на первенстве Европы-U17 по борьбе

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Фото: belta.by

Белорусская спортсменка Полина Брагинец выиграла золотую медаль на первенстве Европы-U17 по борьбе. Соревнования проходят в Скопье (Северная Македония), пишет БЕЛТА.

Белоруска стала сильнейшей на континенте в своей возрастной группе в категории до 57 кг. На старте турнира Брагинец прошла Зару Петрович из Хорватии, во втором раунде выбила Йозефин Куманс из Нидерландов, в четвертьфинале нанесла поражение итальянке Софи Риттер, а в полуфинале справилась с Ольгой Поповой из Болгарии.

Соперницей Полины в поединке за золото стала украинка Иванна Лукьяненко, схватка окончилась победой белоруски со счетом 8:3. В 2024 году Брагинец стала бронзовым призером первенства мира - U17, а также одержала победу на континентальном форуме среди девушек не старше 15 лет.

борьбаПолина Брагинец