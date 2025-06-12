Брагинец завоевала золотую медаль на первенстве Европы-U17 по борьбе

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Белорусская спортсменка Полина Брагинец выиграла золотую медаль на первенстве Европы-U17 по борьбе. Соревнования проходят в Скопье (Северная Македония), пишет БЕЛТА.

Белоруска стала сильнейшей на континенте в своей возрастной группе в категории до 57 кг. На старте турнира Брагинец прошла Зару Петрович из Хорватии, во втором раунде выбила Йозефин Куманс из Нидерландов, в четвертьфинале нанесла поражение итальянке Софи Риттер, а в полуфинале справилась с Ольгой Поповой из Болгарии.