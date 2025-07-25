Чемпионат Беларуси по легкой атлетике завершился в Бресте

На базе ОСК "Брестский" завершился открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике 2025 года, сообщает БЕЛТА.

Участие в соревнованиях приняли лидеры нашей национальной команды, а также гости из России. В третий и заключительный день турнира, 25 июля, легкоатлеты разыграли 19 комплектов наград.



Победителями чемпионата Беларуси стали следующие спортсмены:

200 м: Никита Жигар и Елизавета Третяк;

400 м: Роман Володькин и Полина Ткалич (Россия);

400 м с барьерами: Федор Иванов и Эмилия Тангара (оба - Россия);

800 м: Вячеслав Скудный и Екатерина Реньжина (Россия);

5000 м: Дмитрий Иваненко и Инна Новик;

прыжки в длину: Данил Чечела (Россия) и Юлия Роут;

прыжки в высоту: Данил Лысенко и Наталья Спиридонова (оба - Россия);

метание диска: Алексей Худяков (Россия) и Алина Никитенко;

метание копья: Алексей Котковец.

В мужской эстафете 4х400 м победил квартет Гомельской области, в этой же дисциплине у девушек лучшей стала команда Брестчины.