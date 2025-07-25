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Чемпионат Беларуси по легкой атлетике завершился в Бресте
На базе ОСК "Брестский" завершился открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике 2025 года, сообщает БЕЛТА.
Участие в соревнованиях приняли лидеры нашей национальной команды, а также гости из России. В третий и заключительный день турнира, 25 июля, легкоатлеты разыграли 19 комплектов наград.
Победителями чемпионата Беларуси стали следующие спортсмены:
200 м: Никита Жигар и Елизавета Третяк;
400 м: Роман Володькин и Полина Ткалич (Россия);
400 м с барьерами: Федор Иванов и Эмилия Тангара (оба - Россия);
800 м: Вячеслав Скудный и Екатерина Реньжина (Россия);
5000 м: Дмитрий Иваненко и Инна Новик;
прыжки в длину: Данил Чечела (Россия) и Юлия Роут;
прыжки в высоту: Данил Лысенко и Наталья Спиридонова (оба - Россия);
метание диска: Алексей Худяков (Россия) и Алина Никитенко;
метание копья: Алексей Котковец.
В мужской эстафете 4х400 м победил квартет Гомельской области, в этой же дисциплине у девушек лучшей стала команда Брестчины.
На дистанции 200 м Никита Жигар обновил национальный рекорд, показав время 20,40 сек.
По два личных золота национального первенства выиграли Дмитрий Иваненко, Татьяна Шабанова и Елизавета Третяк.