Четвёртая ракетка мира не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Четвертая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не смогла пройти в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.Об этом сообщает sport5.by.

В 1/8 финала представительница США уступила 23-й в мировом рейтинге украинке Элине Свитолиной. Встреча закончилась победой Свитолиной в трех сетах - 5:7, 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Пегула один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два из трёх брейк-пойнтов. Свитолина выполнила пять эйсов при семи двойных ошибках и выиграла за матч 5 брейк-пойнтов из 12 полученных.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Элина Свитолина сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой, которая в уверенном стиле сумела выбить седьмую в рейтинге WTA Елену Рыбакину из Казахстана.

Первый из турниров-тысячников "Солнечного дубля" - BNP Paribas Open в Индиан-Уэллсе, проходит с 5 по 16 марта.

В женском одиночном разряде принимают участие 96 теннисисток. Действующим победителем является полька Ига Швентек, которая в прошлогоднем финале обыграла греческую теннисистку Марию Саккари - 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира WTA-1000 в 2025-м году составляет 8 963 700 долларов, что немного меньше прошлогодних призовых (8 995 555 долларов).